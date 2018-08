Sedem osumljenih je v Celju, Velenju in Žalcu od novembra lani do februarja letos izvršilo več oboroženih ropov, ki so v javnosti izstopali po brutalnosti, saj so se storilci na plenilske pohode vedno odpravili oboroženi, pri izvrševanju kaznivih dejanj pa se niso ozirali niti na otroke, še manj na hišne ljubljenčke, saj so pri enem od svojih plenilskih pohodov z orožjem streljali tudi na psa in ga pri tem poškodovali. Med oškodovanci in tistimi, ki so mu grozili s pištolo, se je znašel tudi znani velenjski gospodarstvenik Borut Meh, nekdanji šef Holdinga slovenskih e