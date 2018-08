Pred prvima tekmama tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa je bilo razpoloženje v taboru Maribora vedrejše in bolj optimistično kot v vrstah Olimpije. Po četrtkovih obračunih je stanje duha povsem drugačno. Olimpija si je z najboljšo predstavo v sezoni in zmago s 3:0 priigrala sijajno izhodišče za napredovanje v zadnji krog kvalifikacij. Maribor je na Škotskem proti ekipi Glasgow Rangers le prvi polčas odigral na pričakovani ravni, v drugem pa si je s porazom 1:3 pokvaril izhodišče za povratno tekmo v Ljudskem vrtu.

Olimpija je dosegla visoko zmago, a preden so Ljubljančani prvič zadeli finsko mrežo, so imeli Helsinki dve sijajni priložnosti za vodstvo z 2:0, ko je Mensah hitro zapravil nemogoče. Ko je Olimpija dosegla vodilni zadetek, so se igralci sprostili in uveljavili razliko v kakovosti. Devetnajstletni Ganec Abass Issah, ki na treh tekmah ni smel igrati zaradi izključitve proti Qarabagu, je bil nerešljiva uganka za finsko obrambo. Z odlično predstavo v vlogi napadalca si je dvignil ceno. Milan Mandarić ga za milijone evrov želi prodati že do konca avgusta. Na vprašanje o odhodu iz Olimpije je Abass Issah odvrnil: »Še vedno sem tu. Sem igralec Olimpije. Če se bo kaj izcimilo, bo v redu, če ne, bom še naprej član Olimpije.«

Trener Aleksandar Linta si je po visoki zmagi vidno oddahnil. Tokrat se mu je igra brez klasičnega napadalca izšla v zmago, ki zagotavlja mirno pot na povratno tekmo v četrtek ob 18. uri v Helsinkih. »Z Olimpijo imam pogodbo in opravljam svoje delo. Če bodo ocenili, da nekdo lahko to počne bolje, se bom sprijaznil. Moja težava je v tem, da še nisem končal šolanja za Uefino licenco pro, ampak se zanjo izobražujem,« je izpostavil Aleksandar Linta. V oči bode, da je Olimpija letos na tekmah v Evropi prejela že tri rdeče kartone: Abass Issah, Marko Gajić in Matic Črnic.

Potem ko je imel Maribor v dosedanjem delu evropske sezone jekleno obrambo, je na kultnem stadionu Ibrox v Glasgowu prejel kar tri zadetke. »Izid ni dober. Odigrali smo dva različna polčasa. V prvem v določenem delu izredno dobro, v drugem pa v celoti slabo. V seštevku je bilo to veliko premalo, zato tekme ne moremo oceniti kot pozitivne. Najbolj nenavadno je, da smo z odličnega izhodišča po prvem tako slabo vstopili v drugi polčas in potem nismo nehali delati napak,« je trener Marko Milanič komentiral dogajanja na Ibroxu.

Maribor je pričakoval začetni pritisk Rangersov, ki je prinesel hiter vodilni zadetek. Ko je Maribor začel igrati kombinatorno in po tleh, je prišel do zasluženega izenačenja preko Vilerja. Težave so se znova pojavile, ko so Tavaresu, ki je bil v organizaciji igre odličen, pošle moči, saj jim nato ni uspevalo več nič. Maribor bo v četrtek ob 20.15 v Ljudskem vrtu za napredovanje potreboval popolno tekmo za zmago z 2:0. »Nekaj takšnih tekem smo že odigrali. Lahko jo znova. Tekmec je dober, toda imamo kakovost, ki jo moramo pokazati skozi vso tekmo, ne pa zgolj v enem polčasu. Treba bo nekaj spremeniti, narediti vse, da pospešimo stvari v igri. Še enkrat bo osnova v dobri pripravi na tekmo. Ni nam všeč, da izgubljamo. Tega nismo vajeni in vse bomo naredili, da bi bili v povratnem dvoboju na najvišjem mogočem nivoju,« je ostal optimističen 50-letni Izolan.

Olimpija – Helsinki 3:0 (1:0) Strelca: 1:0 Issah (38), 2:0 Kronaveter (50/11-m), 3:0 Issah (60). Stadion Stožice, gledalcev 4553, sodnik: Millot (Francija) – 6, rumeni kartoni: Zarifović; Yaghoubi, Patronen, rdeči karton: Črnic (83). Olimpija (4-1-4-1): Ivačič 7, Putinčanin 5,5, Ilić 6,5, Zarifović 6, Štiglec 6, Tomić 7, Avramovski 6 (od 83. Savić –), Kapun 7, Kronaveter 7 (od 78. Gajić –), Črnic 5,5, Issah 8 (od 71. Suljić –), trener: Linta 7. HJK Helsinki (4-2-3-1): Rudakov 5,5, Rafinha 5 (od 89. Chrisantus –), Olibor 5, Patronen 5, Sumusalo 5, Annan 5, Dahlstroem 5 (od 63. Dominguez 5), Riski 5, Yaghoubi 5, Mensah 6 (od 81. Alho –), Klauss 5, trener: Lehkosuo 5. Igralec tekme: Abass Issah (Olimpija). Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 6:5, blokirani streli: 2:2, koti: 2:4, nedovoljeni položaji: 3:2, prekrški: 11:9, posest žoge (v odstotkih): 57:43.