Antibiotikoza proti boreliozi: Posledice klopinje pod pazduho

Pred klopinjami me praviloma varujejo moji zvesti psi. Štirje so in jih prestrezajo, saj so jim vabljivejši in oprijemljivejši od mene človeka. Zavarovani so z živčnim strupom avantixom (permetrinom), ki ga mi ne bi dobro prenesli, nasploh pa premorejo tudi veliko boljši imunski sistem od nas razvajencev, tako da ne zbolijo zlahka za artritisom v kolenih in tudi nimajo miselne megle v glavi.