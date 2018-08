Je nagim ritkam odklenkalo?

Na francoski rivieri, v Provansi ali v skritih alpskih dolinah. Povsod jih je mogoče najti. Razglednice z razgaljenimi ženskami, ki s tankimi trakovi blaga zakrivajo le najmanjše dele telesa, lepote letovišča pa so postavljene v drugi plan, so v Franciji očitno pogosta oblika pošiljanja pozdravov prijateljem. V času, ko po aferi s hollywoodskim režiserjem Harryjem Weinsteinom tudi v Franciji gibanje proti spolnemu nadlegovanju žensk postaja vse močnejše, bi lahko tem razglednicam odklenkalo. Za prepoved tiskanja takšnih razglednic se je zdaj izrekla francoska feministična organizacija Femmes Solidaires. V razglednicah s skorajda nagimi ženskimi ritnicami v stilu »vsaka ima svoj faktor« namreč vidijo seksistično in včasih tudi pornografsko vsebino. »Takšne razglednice prispevajo k sprejemljivosti kulture posilstva. Vsiljujejo ponižujočo podobo žensk in pomagajo legitimizirati ter trivializirati nasilje nad ženskami,« so prepričani v gibanju. Čeprav se Marlene Schiappa, ministrica za enakost spolov, na zahteve gibanja še ni odzvala, je ta teden vendarle skupaj s poslanci parlamenta stopila na prste razširjenemu spolnemu nadlegovanju žensk na francoskih ulicah. Če se bo nepridiprava pri nadlegovanju ženske zalotilo na kraju samem, ga bo lahko doletela globa 750 evrov. Čeprav so feministke to zakonodajo pozdravile, pa vendarle opozarjajo, da vse ne tiči le v zakonih, temveč tudi v izobrazbi. Kako skorajda družbeno sprejemljive so bile nadležne moške opazke za mimoidočimi ženskami, kaže tudi zgodba ministrice, ki je bila prvič spolno nadlegovana pri 14 letih, ko pa je doma zgodbo pripovedovala staršem, so ti skomignili z rameni in jo odpravili z besedami, da to ni nič posebnega, saj se to vedno dogaja. »Če ne bomo spremenili razmišljanja ljudi, takšni zakoni ne bodo zadostni,« je dejala predstavnica feminističnega gibanja Gwendoline Coipeault. Koliko dela jih še čaka, kažejo tudi zelo mešani odzivi na njihovo iniciativo. Kljub mnogim izrazom podpore so bili deležni tudi številnih kritik moških, češ da z razglednicami ni nič narobe, saj vendar obstajajo že celo večnost. »Nekateri so nas celo ozmerjali z nacisti,« je potožila Marlene Schiappa.