Ocene za pridigarje

Le nekaj dni za tem, ko je savdski kraljevi dvor z zaostritvijo diplomatskih in gospodarskih odnosov s Kanado drugim državam dal vedeti, naj človekove pravice v kraljevini pustijo pri miru, se Savdska Arabija poskuša ponovno prikazati kot država, v kateri prihaja do velikih reform. Nekaj tednov za tem, ko je bilo ženskam dovoljeno samostojno brez moškega nadzora voziti avtomobile, je reformistično usmerjen kronski princ Mohamed bin Salman tehnološko navdušeno prebivalstvo razveselil z dvema novima aplikacijama. S pomočjo obeh želi vlada od državljanov izvedeti, kako so zadovoljni s posvetnimi in verskimi storitvami v državi. Prek nove aplikacije Watan bodo državljani oblastem sporočali, kako so zadovoljni z javnimi storitvami na uradih, agencijah in ministrstvih. Druga aplikacija, ki jo lahko v kratkem pričakujejo državljani, pa bo namenjena povratni informaciji o duhovni oskrbi državljanov. Državi bodo namreč prek mobilnih telefonov sporočali, kako so zadovoljni s kakovostjo in dolžino vsake posamične pridige oziroma molitve v vsaki savdski mošeji. Po Evropi, kjer v posameznih cerkvah že uporabljajo elektronske puščice, v katere lahko verniki kakšen evro spustijo kar prek kreditne kartice, se tako nove tehnologije začenjajo uveljavljati tudi v islamu. V vseh 100.000 savdskih mošejah bodo državljani s pomočjo mobilne aplikacije ocenjevali tudi tamkajšnje imame. Kdo bo analiziral prispele podatke in kako bodo služili državi pri njenih poskusih reformiranja savdske teološke doktrine, za zdaj še ni znano. Savdska Arabija sicer namerava omejiti vplive tujcev v lastnih mošejah, med drugim tudi vpliv Muslimanske bratovščine, ki jo je za teroristično organizacijo razglasila pred štirimi leti.