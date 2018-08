Nič me ni moglo pripraviti na grozeča pričevanja, ki sem jih ta mesec slišal v Bangladešu, in sicer od beguncev ljudstva Rohingja, ki so pobegnili pred nasiljem v regiji Rakhine v Mjanmaru.

Pripadnik te večinoma muslimanske etnične skupine se je zgrudil v solzah, ko je opisoval, kako so pred njegovimi očmi ustrelili njegovega najstarejšega sina, njegovo mamo brutalno umorili in hišo požgali do tal. Rekel je, da je poiskal zatočišče v mošeji, vendar so ga vojaki odkrili, ga zlorabljali in mu zažgali Koran.

Povsem upravičeno trdimo, da govorimo o žrtvah etnič