Na tankerju Poplar, ki pluje pod zastavo Maršalovih otokov, je bilo v času trčenja 27.000 kubičnih metrov nafte. Ladja je precej poškodovana, a ni prišlo do izlitja nafte.

V nesreči je bil porušen del doka, poškodovane so tudi cevi, napravi za prečrpavanje nafte in plina pa sta potonili. Tega dela pristanišča ni mogoče uporabljati, zato tudi druge ladje ne morejo izkrcati nafte. Zaradi tega je otežena preskrba Dalmacije z nafto in njenimi derivati.