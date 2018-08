Zaradi vremena so morali številni potniki minulo noč preživeti v zasilnih bivališčih na železniških postajah v Hannovru, Dortmundu, Braunschweigu in drugod. V četrtek je bil moten tudi letalski promet na največjem nemškem letališču v Frankfurtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V mestu Rosenheim so morale oblasti v četrtek razglasiti izredne razmere. Okoli 200 gasilcev se je spopadlo s požarom na pobočju gore Schwarzenberg. Delo so morali ponoči prekiniti, a so spremljali požar na okoli 150.000 kvadratnih metrov velikem območju. Zaradi strmega pobočja in nepredvidljivega vetra je bilo gašenje mogoče le iz zraka. Poti na goro so evakuirali, oblake dima je bilo videti še kilometre stran.