»Na takšno vojno se moramo odzvati z ekonomskimi, političnimi in če je treba tudi drugimi metodami. To morajo naši ameriški prijatelji razumeti,« je povedal po poročanju ruske tiskovne agencije Interax.

ZDA so v sredo napovedale nove sankcije proti Rusiji, ki so posledica zastrupitve ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere z živčnim plinom novičok marca v Veliki Britaniji. Washington je krivdo za zastrupitev pripisal Rusiji, kar je ta večkrat zanikala. Kaznovalne ukrepe naj bi ZDA uvedle v dveh tednih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA so proti Rusiji sankcije zaradi primera Skripal uvedle že pred tem. Med drugim so skupaj z evropskimi državami izgnale ruske diplomate. Washington je sankcije proti Moskvi uvedel tudi zaradi priključitve Krima in podpore proruskim separatistom na vzhodu Ukrajine, pa tudi zaradi očitkov o vmešavanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Medvedjev je sicer priznal, da zahodne sankcije negativno vplivajo na rusko gospodarstvo.