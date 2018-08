V bolnišnici na Floridi so analizirali paciente, ki so med letoma 1991 in 2010 na kliniko prišli zaradi srčnega napada. Raziskovalci so ugotovili, da bi večjo smrtnost pri ženskah lahko pripisali spolu zdravnika, ki zdravi ženske. Rezultati raziskave so namreč pokazali večjo smrtnost žensk, ki so jih zdravili zdravniki.

Raziskovalci so zajeli 580.000 srčnih napadov, v katerih je kar 12 odstotkov bolnikov umrlo v bolnišnici, navaja Time Health. V primeru, da pacienta zdravi zdravnik istega spola pa se stopnja umrljivosti zmanjša za 0,6 odstotne točke, še kažejo rezultati. Ti kažejo tudi, da imajo moški in ženske podobne rezultate, ko jih zdravijo ženske zdravnice. »Predvidevamo, da se pojavijo edinstveni izzivi le takrat, ko zdravniki zdravijo ženske,« so v poročilu zapisali raziskovalci.

Tudi predhodne raziskave na drugih področjih v zdravstvu so že pokazale na večjo uspešnost zdravnic od njihovih moških kolegov. Pacienti, ki jih operira zdravnica, imajo štiri odstotke manjšo možnost da umrejo, ali da se jim 30 dni po operaciji stanje zakomplicira ali celo, da se mora operacija ponoviti, še dodaja Time Health.