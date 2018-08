Policisti so moškega na podlagi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prijeli. Opravili so preiskavo stanovanjskih in drugih prostorov, ki jih je uporabljal 43-letnik, in mu zasegli puško, pištolo, naboje in mačeto. Izrečena mu je bila prepoved približevanja.

Policisti ugotavljajo, ali obstajajo tudi znaki kaznivega dejanja ali prekrška, povezanega z uporabo zaseženega orožja.