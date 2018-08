Jezni domačini slovaškega mesta Sturvo so svojo jezo nad početjem domačinke izrazili v lokalnih medijih. Medijem so sporočili, da so zgroženi, da lahko nek občan tako dolgo z glasnim hrupom otežuje življenje v okolici. »Cela ulica trpi,« je dejal občan za lokalni časopis Sme.

Eva N. naj bi glasbo predvajala z namenom, da bi preglasila sosedovega glasnega psa, ki neprestano laja, vendar s svojim početjem ni prenehala tudi ko je dosegla svoj namen. Policisti so jo v ponedeljek aretirali in obsodili nadlegovanja in zlonamernega preganjanja. Obdržali so jo v priporu in če bo spoznana za krivo, jo čaka od šest mesecev do tri leta zapora.