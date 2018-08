Ponoči se bodo še pojavljale krajevne padavine, tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Več sonca bo na Primorskem. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo sredi dneva in popoldne po nižinah še velika toplotna obremenitev.