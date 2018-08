Vlada predsednika Baracka Obame je leta 2015 začela postopek za prepoved prodaje oziroma uporabe pesticida »chlorpyrifos«, kar je Agencija za zaščito okolja (EPA) pod vodstvom Trumpovega Scotta Pruitta leta 2017 prekinila. Koalicija kmetov, okoljevarstvenikov in zveznih držav je potem vložila tožbo.

Prizivno sodišče je ugotovilo, da je Pruitt kršil zvezno zakonodajo, ker ni upošteval znanstvenikov EPA, ki so ugotovili škodljivost omenjenega pesticida, ki se uporablja za škropljenje limon, jabolk in drugega sadja oziroma pridelkov. Pruitt je medtem zaradi zlorab in korupcije že odšel s položaja, vendar EPA ostaja pod vodstvom Trumpovih ljudi in razmišlja se o pritožbi na vrhovno sodišče ZDA.

Pesticid chlorpyrifos je iznašla korporacija Dow Chemical v 60. letih prejšnjega stoletja in je še vedno med najbolje prodajanimi pesticidi v ameriškem kmetijstvu. Zaradi široke uporabe se njegove sledi redno najdejo v pitni vodi in raziskava kalifornijske univerze Berkeley je leta 2012 ugotovila, da 87 odstotkov krvnih vzorcev iz popkovin novorojenčkov vsebuje ta pesticid.

Dow Chemical je sicer že pred leti ta pesticid umaknil iz prodaje za domačo uporabo, EPA pa je okrog šol in drugih občutljivih objektov prepovedala škropljenje z njim. Pruitt pa se je marca 2017 odločil, da je z zadevo vse v redu in zavrnil znanstvena dognanja kot pomanjkljiva.