Če se bodo udeležile skupščine Gorenjske gradbene družbe čez dva tedna, bi lahko imele gorenjske občine z le slabimi 11 odstotki delnic na skupščini glavno besedo. Zaradi usklajenega delovanja, pri katerem so presegli enega od prevzemnih pragov, je namreč agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) trem delničarjem, ki imajo skupaj v lasti 72,42 odstotka delnic, aprila letos odvzela glasovalne pravice. Gre za družbo pooblaščenko CPK Invest, lastnico 68,72-odstotnega lastniškega deleža Gorenjske gradbene družbe, do pred kratkim dolgoletnega direktorja Branka Žiberno (2,28 odstotka delnic), ki je s skoraj 90-odstotnim lastništvom največji delničar CPK Invest, in predsednika nadzornega sveta Gorenjske gradbene družbe Janeza Gradišarja (1,42 odstotka delnic).

Upoštevaje odvzem glasovalnih pravic in dejstvo, da ima Gorenjska gradbena družba v lasti 9,16 odstotka lastnih delnic, ki na skupščini nimajo glasovalnih pravic, to pomeni, da bodo na njej lahko glasovali lastniki dobrih 18 odstotkov vseh delnic. To pomeni, da bi lahko občine na podlagi nasprotnega predloga na skupščini odločile, da se del ali celotni lanskoletni bilančni dobiček v višini skoraj sedmih milijonov evrov nameni za izplačilo dividend. Doslej jih Gorenjska gradbena družba ni izplačevala. Po pojasnilih Žiberne dividend niso izplačevali zaradi oteženih razmer na trgu. »Ker nismo izplačevali dividend, smo preživeli, sredstva pa smo vlagali v razvoj družbe,« je dodal.

Gorenjska gradbena družba dobro sodeluje z občinami Morebitni skupščinski sklep o izplačilu bilančnega dobička za dividende bi pomenil, da bi gorenjske občine prejele ne ravno zanemarljiv znesek v skupni višini 750.000 evrov. Hkrati bi v nadzorni svet namesto v sklicu skupščine predlaganega sina Branka Žiberne, Matevža Žiberne, ki bi nasledil Stanislava Remica (podal je odstopno izjavo), imenovale svojega predstavnika. Po oceni poznavalcev razmer možnosti za takšen scenarij ni veliko, saj Gorenjska gradbena družba dobro sodeluje z gorenjskimi občinami. Po podatkih Erarja je od leta 2003 z občinami lastnicami sklenila za okoli 132 milijonov evrov poslov. Za predstavo, v preučevanem obdobju je gorenjski gradbinec z ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Direkcijo RS za ceste in Darsom sklenil za 237 milijonov evrov poslov. Na ATVP so pojasnili, da so aprila letos ugotovili usklajeno delovanje CPK Investa in dveh fizičnih oseb, ki skupaj od novembra lani v Gorenjski gradbeni družbi dosegajo in presegajo prevzemni prag. Zato je nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic in posledično prepoved uresničevanja glasovalnih pravic, dokler v skladu z zakonom o prevzemih ne dajo skupaj ali eden od njih prevzemne ponudbe za nakup vseh delnic ali dokler ne odtujijo toliko vrednostnih papirjev ali delniških nakupnih opcij ali terminskih pogodb, da ne bodo več dosegali prevzemnega praga. Obveznost objave prevzemne ponudbe je nastopila lani, po umiku dobrih 29.000 lastnih delnic oziroma približno deset odstotkov takratnih delnic. Nakup lastnih delnic s sredstvi družbe in nato njihov umik, s čimer se obstoječim delničarjem spremeni lastniški delež, ne da bi jim za to karkoli plačali, sta bila v preteklosti prikladno orodje pri menedžerskih prevzemih podjetij. Ker jih je k temu spodbudila odločba ATVP, bodo na skupščini Gorenjske gradbene družbe »zaradi odprave kršitev prevzemne zakonodaje« v celoti razveljavili skupščinski sklep o umiku dobrih 29.000 delnic, kar pomeni, da se bo za toliko zvišalo število obstoječih delnic, s čimer se bo lastniški delež družbe pooblaščenke CPK Investa (mali delničarji so jo ustanovili leta 2002), Branka Žiberne in Janeza Gradišarja, ki delujejo usklajeno, znižal na 64,58 odstotka, kolikor je znašal pred sprejemom skupščinskega sklepa o umiku lastnih delnic.