Razgaljeni predelovalec odpadkov

Kemis vedno deluje v skladu s predpisi. Ne tišči glave v pesek, ampak iskreno odgovori na vsako vprašanje občanov in medijev, ponižno se trudi vzpostaviti dialog z lokalno skupnostjo. Kemis prevzema odgovornost, saj iz čiste dobrote sanira Tojnico in obnavlja zgradbo, ki je bila poškodovana v požaru. Občani Vrhnike so le zavedena javnost, ki ne ve, da je lahko srečna, ker ima v svoji okolici tako imenitnega soseda. Ljudje ne znajo ceniti dobrodušnosti nesrečnega podjetja, ki je imelo le to smolo, da je v njegovem poslopju nekaj malega zagorelo.