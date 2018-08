Danes so odprli že 16. postajo za izposojo koles v Kranju, za katero je 25.000 evrov prispeval novi podpornik trajne mobilnosti, Elektro Gorenjske. Kot posebno prednost poceni ponudbe koles za vožnjo po Kranju in okolici pa je župan Boštjan Trilar izpostavil največjo ponudbo električnih koles za ta namen v državi. Imajo jih že 32, 48 je običajnih, do zdaj pa so zabeležili 15.000 izposoj. Postaje sistema Kr s kolesom so za zdaj dobro razporejene, župan pa zagotavlja, da se razvoj pri tem ne bo ustavil. Načrtujejo skupaj 27 postajališč, na katerih si bo mogoče sposoditi 74 električnih in 87 običajnih koles. Ključna je seveda ustrezna infrastruktura, pri kateri pa se tudi gorenjska prestolnica srečuje z omejitvami pri gradnji cest. Tako marsikje kolesarska steza sploh ni mogoča oziroma bi njena ureditev pomenila res velike stroške. Kljub temu načrtujejo 16 kilometrov kolesarskih stez, za katere si bodo prizadevali dobiti evropske vire financiranja, 2,5 milijona evrov naj bi prišlo iz evropske denarnice, še enega bi dodali iz mestnega proračuna. Obenem so že uspešno kandidirali za 315.000 evrov evropskega denarja, ki bo omogočil nadgradnjo že zdaj lepo razvitega sistema izposoje koles. Ob takih projektih pa se srečujejo tudi s povsem vsakdanjimi ovirami, kot je vse prej kot lahko dogovarjanje z lastniki zemljišč.

Kranj je sicer tudi v športnem smislu od nekdaj kolesarsko mesto, v zadnjem času pa so prebivalci te in sosednjih občin zelo dobro sprejeli nove kolesarske poti. Tako je vedno veliko kolesarjev in drugih rekreativcev na poti med Kranjem in Škofjo Loko (od Orehka do Trate). Tudi asfaltiranje prej poljske poti proti Šenčurju je prijazno do kolesarjev, ki jih je nasploh v Sloveniji vse več.