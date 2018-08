Severno od francoskega Avignona pri kraju Saint-Julien-de-Peyrolas pogrešajo 70-letnega Nemca, ki je skrbel za skupino 100 nemških otrok na taboru.

Po močnem deževju so območje prizadele hudourniške poplave. Okoli 160 oseb, med drugim več otrok iz nemškega Leverkusna, so uspešno evakuirali iz kampa, moški pa se je skril v prikolico, ki jo je odnesel tok. Prikolico so kasneje našli prazno in uničeno v bližini reke, a Nemca ni bilo v bližini. Iskalna akcija še vedno poteka, navedbe policije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Štiri osebe, ki so bile v neurju in poplavah poškodovane, so prepeljali v bolnišnico.

Nevihtna celica s sunki vetra do 110 kilometrov na uro je zajela tudi Nemčijo. Med drugim so popoldne začasno ustavili promet na frankfurtskem letališču in glavni železniški postaji. Zaradi začasne zaustavitve prometa pa poročajo o številnih zamudah vlakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O težavah v železniškem prometu poročajo tudi iz drugih delov na zahodu države. Zaradi podrtih dreves pa so se dolgi zastoji oblikovali tudi na več avtocestah.

V bližini Frankfurta je v neki kavarni padla žaluzija, ki je poškodovala tri ljudi.