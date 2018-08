Zbiranje starih aparatov še vedno poteka, saj se bo akcija končala 31. decembra 2018, zato njeni izvajalci pozivajo vse, naj se jim pridružijo. Več informacij o zbirnih mestih in akciji najdejo na www.otroskismeh.si. Vsi, ki imajo doma male aparate, ki ne delujejo več, ali odslužene baterije ter sijalke, jih lahko brezplačno oddajajo v posebne zelene kote na 67 lokacijah poslovalnic Big Banga, Gorenja GSI, Mercatorja, M Tehnike in Merkurja trgovine. S tem ne naredijo le nečesa dobrega za okolje, ampak so tudi družbeno odgovorni, saj se odsluženo zbira za otroški smeh, ki ga bolnim otrokom in drugim bolnikom pričarajo bolnišnični klovni iz društva Rdeči noski.

V prvem polletju akcije so zbrali že dobrih 300 ton e-odpadkov in odpadnih baterij in tako na račun stroškovno učinkovite mreže (nižji stroški logistike pri prevzemu zbranega) do danes zbrali že 4588 evrov. Da bi čim več ljudi izvedelo za akcijo, so njeni predstavniki vsak teden tudi na terenu v eni od poslovalnic zbirne mreže, kjer izvajajo ozaveščevalne dogodke. Potrošnike s pomočjo zabavnih aktivnosti informirajo o novi možnosti oddaje starih aparatov.