Na Mestni občini Celje so prisluhnili svojcem, ki so nemalokrat tarnali zaradi težav na celjskem mestnem pokopališču. Grobovi so bili nemalokrat onečedeni z živalskimi iztrebki, predvsem srne pa so največ škode povzročile v spomladanskih in jesenskih mesecih, ko je bilo na grobovih več svežega cvetja.

»Na občini se zelo dobro zavedamo, da je pokopališče kraj, kamor se ljudje radi odpravijo, da svojcem prižgejo svečko in se poklonijo njihovemu spominu, zato smo njihovo slabo voljo razumeli in se trudili razrešiti ta vedno večji problem,« pravi Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.