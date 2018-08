Tudi mi kot gledalci, poslušalci, bralci oziroma na sploh uporabniki različnih novic moramo znati presoditi, kdaj in kakšno podporo potrebujejo napadeni. In danes je takšen trenutek. Morda celo ne vemo za vsa šikaniranja novinarjev s strani oblastnikov, posameznikov in skupin ter verjetno tudi v njihovih lastnih vrstah. Morda smo že malo pozabili na novinarske podpise v peticiji proti cenzuri in proti pritiskom na novinarje pred leti. To ni čisto prav, ker se zadeve očitno dogajajo tudi danes in ponovno. In to pomeni, da se nekateri problemi niso razrešili.

Povečano število fizičnih napadov na novinarje je zelo slab znak za demokracijo. Še slabše bi bilo neodreagiranje vseh pristojnih. Hitro in učinkovito sankcioniranje napadalca ter morebitnih naročnikov je edini pravi odgovor. Ne smemo se slepiti ali tolažiti, da gre za posamične primere. Nasprotno. Ukrepati je treba zakonito, strokovno, hitro in učinkovito. To velja za vse pristojne, od policije do sodstva, pa tudi za najvišje državne organe oblasti, ki morajo zagotoviti ne samo moralno, temveč tudi dejansko podporo delovanja novinarjev. Od zakonskih pogojev dela do dostojnih plač.

Napad na TV-ekipo v Novi Gorici je dokaz, da tudi barabe vedo, kje so šibke točke demokracije in kako prestrašiti ljudi. Absolutno nesprejemljivo za vse. Če se nismo sposobni pogovarjati z argumenti, potem smo pač tudi mi sami na istem miselnem in vedenjskem nivoju kot tisti, ki situacije rešujejo s silo.

Kot izredno pozitivno pa v vsej situaciji ocenjujem dejstvo, da so novinarji solidarni in enotni v obsodbi dogodka. Vseeno bi morda pričakoval, da se bo v vsej poletni politični kolobociji bolj jasno oglasil v podporo novinarjem tudi kakšen znani instagramski obraz ali ustavno nepogrešljiv politik. Sama novinarska srenja seveda ne bo mogla rešiti vseh nasprotij, ki so se nakopičila v družbi. Lahko pa o njih poroča, kar korektno dela. Zato pa tudi potrebuje našo podporo.

Seveda je treba tudi v novinarstvu znati ločiti zrnje od plev. Odgovornost za javno besedo in ravnanja mora biti na visokem strokovnem mestu. Predvsem pa je seveda treba jasno in glasno povedati, da je vsako nasilje nad vsakim novinarjem nesprejemljivo. Prepričan sem namreč, da je treba vzeti vse novinarje v bran, ko gre za fizično nasilje.

Miloš Šonc, Grosuplje