Nemško sodišče v Freiburgu je v teh dneh obsodilo 48-letno mater in njenega 39-letnega partnerja, ki sta dalj časa spolno zlorabljala mladoletnega sina. Dečka, ki je danes star deset let in živi pri rejniški družini, sta zlorabljala več kot dve leti, hkrati pa sta ga po spletu ponujala moškim iz Nemčije in tujine. Vse zlorabe sta tudi snemala in posnetke razpečevala po spletu. Obtožnica ju je bremenila posilstva, spolne zlorabe in prostitucije sina ter še spolne zlorabe triletne deklice. Mati je bila po poročanju agencij obsojena na dvanajst in pol let zapora, njenemu