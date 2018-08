Potem ko se je nogometna evforija v Moskvi že polegla, bo prestolnica Rusije ta konec tedna gostila nov mednarodni dogodek. Tam bo potekal drugi del turnirja »World Taekwondo Grand Prix«, ki je z letošnjim letom prvič sestavljen iz štirih navadnih turnirjev in finalnega. V Moskvi se bo na povabilo organizatorjev zbrala 228-glava smetana najboljših tekvondistov iz petdesetih držav in tekmovala v osmih različnih kategorijah. Tudi trojica Slovencev, ki si bo z Ivanom Trajkovičem na čelu prizadevala za visoko uvrstitev; poleg njega bosta nastopila še Jure Pantar (do 68 kg) in Dunja Lemajić (do 67 kg).

Okrnjena slovenska reprezentanca je imela pred odhodom v Moskvo v Ljubljani petdnevne priprave, kjer so trenirali tudi tisti, ki si nastopa na veliki nagradi niso zagotovili. Čas priprav so reprezentanti namenili tudi konkurenci, saj so skupaj s strokovnim vodstvom analizirali nasprotnike. Kot pravi glavni slovenski adut Ivan Trajković, so cilji pred vsakim tekmovanjem visoki: »A se je treba zavedati, da tu tekmujejo le najboljši. Moram pa potrkati in reči, da do zdaj nisem imel težav s poškodbami, kar me izjemno veseli in navdaja z optimizmom.«

Čeprav bo na turnirju manjkalo kar nekaj favoritov iz vsake kategorije, bodo boji za zmago ostri, saj bodo v igri tudi vstopnice za olimpijske igre 2020 v Tokiu. Tja se po koncu velike nagrade neposredno uvrsti pet najboljših, prav tako se na turnirju zbirajo točke za OI. Slovenski reprezentanti so se na prizorišče odpravili že v torek, boji pa se začenjajo danes.