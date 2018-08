Na srečo se trgi na to zgodbo očitno ne ozirajo preveč, temveč so rezultati tisti, ki dajejo vlagateljem optimizem in potrjujejo, da so delniške naložbe še zmeraj prava izbira. Zbirni pogled na poslovanje podjetij v ZDA in Evropi kaže na bistveno večjo uspešnost ameriških podjetij pri rasti prihodkov, še bolj pa pri rasti dobička na delnico. Ta teden je bil objavljen tudi podatek o toku denarnih sredstev na evropskih delniških trgih v zadnjih petih mesecih. Sredstva v evropskih delniških skladih so se v tem obdobju zmanjšala za ogromnih 55,8 milijarde dolarjev. Gre za odziv investitorjev na politično krizo v Italiji in Španiji, zmešnjavo glede brexita in ne nazadnje slabe makroekonomske kazalce. Glede na ta podatek se zdi tudi logičen razkorak med donosnostjo ameriškega trga v primerjavi z evropskim v opazovanem obdobju.

Sredi tedna je ameriški delniški trg precej razburkal kontroverzni ustanovitelj podjetja Tesla Elon Musk, ki je nepričakovano napovedal, da razmišlja o popolni privatizaciji družbe. Ker je bilo sporočilo zelo skopo, morda celo nekoliko prenagljeno, je sprožilo veliko več vprašanj, kot ponudilo odgovorov. Zaradi tega je bilo za nekaj časa celo ustavljeno trgovanje z delnicami Tesle. Ali je projekt res pripravljen do te mere, da se lahko napoved uresniči, bomo videli v kratkem, s tem pa je na kocki tudi kredibilnost ustanovitelja. Denar, potreben za izvedbo, ni zanemarljiv. Muskovi cilji in napovedi se že kar nekajkrat niso uresničili, pa vendar (še) uživa veliko zaupanje investitorjev. Cena, po kateri bi izplačali delničarje in podjetje umaknili z borze, je 420 dolarjev za delnico, kar je precej višje od tržne cene. Pa vendarle se je hitro oglasil »zdrav pohlep« investitorjev, saj jih večina ponudbo ocenjuje za prenizko.

Investitorji pa so v Evropi za zelo dobro poslovanje v drugem četrtletju izdatno nagradili Adidas, ki je po objavi rezultatov pridobil 8 odstotkov. Če je svetovno prvenstvo v nogometu Rusiji pustilo zelo dober organizacijski pečat, pa je pri Adidasu pustilo poslovnega. Uspešni so bili kljub temu, da je konkurenčni Nike z dresi opremil več reprezentanc, vključno s finalistoma Francijo in Hrvaško.