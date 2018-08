Brad Pitt oporeka trditvam svoje nekdanje žene. Slabi dve leti po sprožitvi ločitvenega postopka zaradi »nepremostljivih razlik« se zadeve glede skrbništva rešujejo na sodišču. Angelina Jolie namreč trdi, da ji zvezdnik ni plačal zadostnega zneska za preživnino, ta pa je na njene navede odgovoril prek svojega odvetnika. Kot navaja CNN, je odvetnik Lance Spiegel dejal, da je Pitt Joliejevi posodil 8 milijonov dolarjev (nekaj manj kot 7 milijonov evrov) za nakup hiše, v kateri igralka in režiserka trenutno živi. Za skrbništvo pa bi ji naj dal 1,3 milijona dolarjev. Pittov odvetnik igralko obtožuje manipuliranja in sprevračanja resnice. Igralka se ne obtožbe še ni odzvala.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se zbližala leta 2005 med snemanjem filma Gospod in Gospa Smith. Devet let kasneje je sledila poroka, a zakon ni bil dolge narave. Po dveh letih sta zakonca septembra 2016 sprožila ločitveni postopek, ki doslej še ni zaključen. Ločitev je – kot v Hollywoodu ni redkost – umazana in polna podtikanj. Da je ločitveni postopek tako dolg, gre pripisati dejstvu, da se par ne more uskladiti glede skrbništva nad šestimi otroki.