Z nekoliko drugačnim urejanjem vrta ali okolice hiše, kot smo ga sicer vajeni, povabimo lokalne živalske vrste nazaj v okolje, ki je bilo nekoč njihovo. Preoblikovanje vrta v habitat za divje živali je lažje, kot si mislite. Preverite v nadaljevanju!

Vsaj trije viri hrane Prepričajte se, da imajo živali na voljo vsaj tri vire hrane. Sadna drevesa so pravo mesto za gnezdenje ptic, ki obenem priskrbijo hrano za lisice, jazbece in celo jelenjad. Ni presenetljivo, da je pelod okrasnih rastlin odlična hrana za opraševalce, kot so čebele in metulji. V vrt lahko posadite tudi sončnice, s semeni katerih se hranijo ptice. Katere vrste divjih živali boste privabili v habitat, je seveda odvisno od tega, kje živite.

Vodni viri Živali potrebujejo čisto vodo, ki jo pijejo in se v njej kopajo, zato poskrbite za vsaj en vodni vir. To so lahko na primer ptičja kopel, jezerce ali umetno narejen potoček. Celo majhni bazeni vode pritegnejo tudi žabe.

Varno zavetje Prav tako morate poskrbeti za vsaj dve mesti, kjer lahko živali najdejo zavetje pred plenilci in vremenom. Manjše skale in kamenje ob robu jezerca so skrivališče za žabice, medtem ko posajeni brinovi grmički in mahovje ponujajo zavetje pticam, čebelam in metuljem. Poleg tega ščitijo vrhnjo plast zemlje pred erozijo in sušo ter pomagajo preprečevati rast plevela. Kupi vej in podrastje so odlična izbira, ker privabljajo različne živalske vrste – od zajcev in lisic do plazilcev in dvoživk.

Prostor za vzgojo mladičev Živali potrebujejo za vzgojo mladičev varno zavetje. Ptice bodo gnezdile v gnezdilnici, ki jo kupite ali jo izdelate sami. In preden se odločite odstraniti tisto mrtvo drevo z vrta, razmislite, da bi ga pustili za netopirje ali veverice, ki gnezda pogosto naredijo v drevesnih votlinah in razpokah.