Kako torej ugotoviti, ali ste tarča opravljanja ali celo zgražanja v svoji soseski? V nadaljevanju navajamo šest znakov, ki jasno govorijo, da sosedje z nami niso zadovoljni, četudi se tega morda niti ne zavedamo.

Sosedje vas ne gledajo v oči Očesni stik, smehljaj in mahanje z roko so jasni znaki prijateljske komunikacije med sosedi (ali vsaj poskus slednje). Vas sosedje ignorirajo, ko se peljete ali hodite po ulici? Pomanjkanje prijateljskih gest govori glasneje od besed. Sosedov pogled proč, ko se srečata, jasno kaže, da z nami noče imeti nobenega stika.

Ne skrbite za hišo ali vrt Preveč ste zaposleni, da bi pokrpali hišno fasado ali pa nimate nobene želje, da bi oprali dovoz do hiše. Morda vam ni čisto nič mar, da med kamnitimi ploščami pred hišo poganja plevel. Te navidezno majhne stvari pa so lahko težava za vaše sosede. Večina lastnikov je ponosna na svoj urejeni dom in si želijo, da bi bila lepo urejena tudi soseska, v kateri živijo. In če sosed za svojo posest ne skrbi tako, kot bi moral, se lahko počutijo osebno napadeni. A ne gre samo za ponos – zanemarjanje potrebne prenove in vzdrževanja lahko pomeni tudi padec cen sosednjih nepremičnin.

Ne pobirate kakcev za psom Če pustite svojega psa, da opravlja potrebo vsepovsod po soseski, kakcev pa se vam ne da pobirati, je povsem jasno, da si boste prislužili zgražanje in nejevoljo sosedov. Na sprehodu s pasjim prijateljem imejte vedno s seboj vrečko, v katero jih boste pospravili, in jih vrgli v smeti.

Držite se zase Recimo, da niste nesramni in ne delate nič narobe, držite pa se zase, ker vam ni do druženja s sosedi. Vas imajo lahko ti vseeno za nadležnega? Na žalost da. Nekateri sosedje so zelo družabni in če se en član skupnosti ne želi pridružiti »plemenu«, se lahko počutijo zavrnjeni ali celo ogroženi. Ljudje smo družabna bitja in se, ko se družimo, počutimo varni in povezani. Poskusite se vsaj občasno vključiti v sosedsko družbo, da bodo sosedje videli, da želite biti del skupnosti.

Niste povabljeni na zabavo Pri sosedovih imajo zabavo z baloni in napihljivim gradom za skakanje, vi pa niste bili povabljeni. Dejstvo je, da so nadležni sosedje pogosto izključeni iz družabnih aktivnostih v soseski zaradi nakopičenih zamer in drugih osebnih razlogov.

Dobivate nesramna sporočila V vašem nabiralniku se znajde anonimno sporočilo, naj končno pokosite preraslo travo ali da je vaša na pol podrta vrtna uta prava sramota. Ko pride do tega, ni nobenega dvoma, da ste nekoga še posebno hudo razjezili. A verjetno sploh ne veste, koga! Številni ljudje se bojijo konfrontacije in se raje izognejo pogovoru o sosedskih težavah iz oči v oči.