Saj veste, kako je, ko se lotite majhnega projekta v svojem stanovanju, nato pa se izkaže, da bo to potegnilo za seboj še precej drugih stvari, na katere sploh niste pomislili. Tako se na primer prenova kopalnice zavleče iz prvotno planiranih štirinajst dni na dva meseca, saj se izkaže, da je bilo treba zamenjati tudi vso vodovodno in električno inštalacijo, vliti nov estrih, keramike, ki je bila naročena, pa je zmanjkalo ravno za dve ploščici. Tako stroški strmo naraščajo, nejevolja, ker prha ne deluje, pa je iz dneva v dan večja. Seveda se zato celovita prenova sliši še toliko bolj zastrašujoča. Vse v resnici ni tako črno.

Kako začeti? Ker želite s prenovo izboljšati kakovost bivanja, potrebujete najprej dober načrt, ki bo temeljil na vaših željah in potrebah. Dober premislek o tem, kaj vas moti in kaj v resnici potrebujete, je ključen. Tu si lahko pomagate z raznimi spletnimi portali, kjer lahko najdete veliko idej in stilov, katerim želite slediti. Pomembno je, da se izvedbe ne lotite prehitro. Vzemite si čas za premislek in načrtovanje. Če se prenaglite, se lahko zgodi, da napačno načrtujete že organizacijo prostorov. Kasnejša popravila takšnih napak niso poceni in bi se jim dalo v celoti izogniti, če bi si vzeli nekaj več časa za temeljito načrtovanje.

Kako oceniti ceno investicije ter čas za izvedbo? Ko v rokah držite dober načrt, se lahko lotite finančnega in časovnega načrtovanja. Tu se večina kar precej ušteje. Eden od razlogov so vsekakor nestrokovni nasveti in mnenja, ki jih prejmete tako na spletu kot od samooklicanih mojstrov. Te vzemite z zdravo mero dvoma. Finančni razpon je pri stroških celovite obnove (skupaj z opremo) zelo velik in se lahko giblje med 750 in 1500 evrov na kvadratni meter neto površine, ki jo boste obnavljali. Zgornje meje seveda ni, spodnja pa še kako obstaja. Okvirne, pavšalne ocene, kar tako počez, vam torej ne bodo prav veliko v pomoč, saj nekatere stare gradnje potrebujejo večje posege pri obnovi, nekatere manjše. Na ceno investicije na eni strani vplivajo predvideni posegi (kaj vse morate obnoviti in koliko), kakovost vgrajenih materialov in opreme, čas, ki ga imate na voljo, in velikost oziroma površina (sten, tal, oken, strehe, okolice). Tu vam lahko pomaga izkušeni gradbeni inženir ali arhitekt, ki ima izkušnje s prenovami. Ta vam bo svetoval, kaj je treba oziroma smiselno obnoviti ter bo znal oceniti realne stroške prenove glede na ohranjenost in vaše želje.

Se bolj splača obnoviti hišo ali jo porušiti in postaviti novo? Velikokrat pride do dileme, ali je smiselno obnavljati staro gradnjo ali jo raje porušiti in postaviti novo. To je predvsem odvisno od ohranjenosti in velikosti objekta, potrebnih sanacij in dejstva, ali bo hiša po preureditvi ustrezala željam investitorja in sodobnemu načinu bivanja. Kadar se odločamo o nakupu in preureditvi stare hiše ali graditvi nove, je pomembno pravilno oceniti potencial starega objekta. Če za obnovo niso potrebni večji posegi, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je prednost obnove starega objekta predvsem v hitrejši pripravi dokumentacije in izvedbi prenove.

Pomanjkljivost starejših objektov je prostorska stiska Prav tako ni treba na novo urejati celotne komunalne infrastrukture (priključkov), kar seveda pomeni časovni in finančni prihranek. Kadar morate staro gradnjo še kupiti, je seveda pomembna tudi cena nepremičnine. Če je bila hiša slabo vzdrževana in je v zelo slabem stanju, je pogosto bolj smiselno rušenje in postavitev nove. Pomanjkljivosti starejših objektov se pogosto kažejo tudi v prostorski stiski – nefunkcionalnosti, kjer dimenzije ne dopuščajo vgradnje sodobnejših sistemov, in pri konstrukcijskih problemih, kadar hiša ni potresno varna ali je zgrajena iz slabih materialov.

Veliko prednosti novogradnje Prednost novogradnje je, da lahko prostorsko zasnovo popolnoma prilagodite svojim željam, tako da je zgrajena po sodobnih normativih in omogoča kakovostno bivanje. Vendar se lahko tudi tukaj uštejete, če nimate pravega občutka za prostor, svoje potrebe in dimenzije prostorov. Veliko novogradenj je prevelikih. Dobro nam je znana slovenska težnja h gradnji (pre)velikih hiš, v katerih naj bi kasneje živeli tudi otroci. A starši na stara leta ostanejo sami v prevelikih objekti. Zavedati se je treba, da »le nekaj kvadratov« večja hiša pomeni tudi nekaj tisoč evrov dražjo gradnjo.