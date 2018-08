Tožilstvo je opozorilo, da če bodo obtožene izpustili pred sojenjem, obstaja velika verjetnost, da bi lahko storili nove zločine, glede na to, da so »načrtovali in pripravljali streljanja na šolah«, poroča ameriška televizija CNN.

Drugih podrobnosti tožilstvo ni navedlo. Je pa eden od posvojiteljev otrok dejal, da so otroke urili v ta namen. Po navedbah oblasti so na kraju našli tudi orožje in vadišče za streljanje.

Policija je v bivališču blizu kraja Amalia v petek našla otroke, stare od enega do 15 let, ki so bili bosi, razcapani ter lačni in žejni. Ob prihodu policije je bilo tam tudi pet odraslih, tri ženske in dva močno oborožena moška. Njihovo bivališče je bila manjša prikolica, napol vkopana v zemljo in prekrita s plastično ponjavo. V njej ni bilo ne tekoče vode niti elektrike. Edina hrana, ki so jo našli, je bilo nekaj krompirja in škatla riža.

Iskali dečka, našli pa jih enajst Policija je bivališče našla v okviru iskanja štiriletnega dečka, ki naj bi ga po navedbah njegove mame pred devetimi meseci v Georgii ugrabil njegov oče Siraj Wahhaj. Na kraju so nato v ponedeljek našli tudi posmrtne ostanke dečka, a še ni jasno, ali gre za pogrešanega. Med aretiranimi je tudi Siraj Wahhaj, pa tudi njegovi dve sestri, ki naj bi bili materi otrok. Prijeli so še dve osebi - Lucasa Mortena in Jany Leveille. Na sodišču v Taosu v Novi Mehiki so jih v sredo v 11 točkah obtožili zaradi zanemarjanja in zlorabe otrok, navaja CNN. Peterica se je izrekla za nedolžne.