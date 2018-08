Senatorji so lahko glasovali v skladu s svojo vestjo, in ne v skladu s stališčem svoje stranke. Člani vlade so bili sicer razdeljeni, konservativni predsednik Mauricio Macri pa je bil nevtralen.

Tudi sicer je razprava o legalizaciji pravice do splava razdelila argentinsko družbo. Čeprav je bila Argentina prva latinskoameriška država, ki je leta 2010 uzakonila poroke istospolnih partnerjev, ostaja pod močnim vplivom katoliške cerkve in rojaka papeža Frančiška, ki je bil prej nadškof Buenos Airesa.

Rezultate glasovanja so nasprotniki zakona pozdravili z ognjemetom in vzkliki veselja. Na drugi strani pa so zagovorniki splava začeli jokati. Nekateri demonstranti so se spopadli s policisti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon bi legaliziral umetno prekinitev nosečnosti v prvih 14 tednih nosečnosti ter po tem obdobju v primerih poškodb fetusa, zaradi katerih otrok ne bi mogel preživeti zunaj maternice.