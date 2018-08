Predlog sankcij je v sredo potrdilo ameriško zunanje ministrstvo.

Sergej Skripal in njegova hčerka Julija sta bila marca letos v Veliki Britaniji zastrupljena z novičokom. Oba sta se sicer po nekaj tednih hospitalizacije okrevala.

»ZDA so ugotovile, da je Rusija proti svojim državljanom uporabila kemična oziroma biološka orožja in s tem kršila zakon (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, sprejet leta 1991), je sporočila predstavnica ministrstva Heather Nauert.

»Sankcije bodo stopile v veljavo z ali pa okoli 22. avgusta,« je še dodala.