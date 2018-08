Ko na prizorišču turnirja svetovnega izziva v Portorožu beseda nanese na nastope in udeležbo slovenskih teniških igralcev, obrazi postanejo resni. In zaskrbljeni. Slovenski tenis namreč pred očmi domače javnosti ni dosegel niti ene posamične zmage in med dvojicami na glavnem turnirju ter le eno v kvalifikacijah. Slovenski igralci so na svetovni letvici tako skromni, da so njihovi porazi proti igralcem med 200. in 300. mestom, ki jih je v Portorožu največ, pričakovani.

Slovenski moški tenis je v rezultatski krizi. Aljaž Bedene se na nadaljevanje teniške sezone na trdi podlagi pripravlja v Ljubljani, na svetovni lestvici pa je zdrsnil na 82. mesto. Zdravstveno stanje Blaža Role je slabo. Ptujčanu ne uspe rezultatski preboj, s katerim bi se znova uvrstil med najboljšo svetovno stoterico, kamor se je pred leti meteorsko prebil in iz nje tudi izpadel. Kariera Blaža Kavčiča je v zatonu, Ljubljančan pa ob koncu ni v dobrih odnosih s teniško zvezo, kar je bil eden od razlogov, da se je odrekel nastopom v slovenski reprezentanci Davisovega pokala.

Drugi slovenski igralci so nastopili v Portorožu, a nihče med njimi ni na svetovni lestvici uvrščen višje od 656. mesta. Njihov realnejši rang so nastopi na turnirjih nižje ravni. Edini Slovenec, ki je na Obali pokazal dobro igro, je bil Nik Razboršek. Litijan se je v zadnjem obdobju odločil, da bo skušal narediti rezultatski preboj na turnirjih svetovnega izziva, na katerih se že v kvalifikacijah meri z boljšimi tekmeci. Napredek v njegovi igri je opazen, v Portorožu pa mu je malo zmanjkalo, da bi vzel skalp Nemcu Dominiku Köpferju ter drugič v karieri premagal igralca med 200. in 300. mestom na svetu.

Kakšna je prihodnost slovenske reprezentance v Davisovem pokalu, smo po koncu slovenskih nastopov v Portorožu vprašali slovenskega selektorja Miho Mlakarja. »Verjamem, da imamo v Sloveniji reprezentanco, ki bi prihodnje leto lahko napredovala v 1. evro-afriško skupino, kar nam letos ni uspelo. Kot veste, se je Blaž Kavčič odpovedal igranju v Davisovem pokalu, medtem ko imata glavna slovenska igralca Aljaž Bedene in Blaž Rola dovolj kvalitete za ekipne uspehe,« pravi Mlakar. Nik Razboršek z igrami vse bolj trka na vrata slovenske reprezentance. »Nik je letos proti Turčiji dobil izjemno pomemben dvoboj Davisovega pokala, vse odtlej pa igra dober tenis. Prikazuje igre, s katerimi lahko premaga igralca okrog 200. mesta na svetovni lestvici, kakršne imajo v svojih vrstah reprezentance, ki tekmujejo v našem rangu Davisovega pokala. Žal v Portorožu ni izkoristil priložnosti, da bi dosegel pomembno zmago, s katero bi si utrdil samozavest. Velika razlika namreč je, ali takšnega igralca, kot je Köpfer, premagaš, kot da ostane spomin, da si bil blizu. Je pa dokazal, da je konkurenčen in da lahko nanj računamo v prihodnosti,« meni Mlakar.

Včerajšnji tekmovalni dan v Portorožu je minil brez nastopov slovenskih igralcev, dvoboji pa so se igrali le popoldan in zvečer. Danes bodo četrtfinalni dvoboji med posamezniki, jutri bosta v večernem terminu polfinalni tekmi, v soboto pa veliki finale. Pred njim bosta v okviru akcije Gibaj, mladina prekrižala loparje igralec Rado Mulej in nekdanji najboljši slovenski teniški igralec Grega Žemlja.

Izidi, moški posamezno, 1. krog: Kočevar Dešman (Slo) – Arnaboldi (Ita, 8) 0:6, 6:7 (2), 2. krog: Moroni (Ita) – Ilker (Tur) 6:1, 6:1, Lestienne (Fra) – Serdarušić (Hrv, 7) 6:4, 6:2, Kotov (Rus) – Šetkić (BiH) 3:6, 1:6, Menendet-Maceiras (Špa, 3) – Miedler (Avs), Caruso (Ita, 5) – Eriksson (Šve), Stahovski (Ukr, 1) – Celikbilek (Tur).