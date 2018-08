Nada Bogataj Kržan je predsednica uprave Fundacije Vincenca Drakslerja od leta 2011, kot mestna uradnica pa je z njo povezana še dlje. V tem času je bila zaradi projektov, s katerimi je Vincenc Draksler hotel pomagati odvisnikom, financirati medgeneracijski center, pomagati pri varni hiši in še mnogih drugih, v tesnih stikih z dobrotnikom.

Brat Vincenca Drakslerja je živel v okolici Kranja, po smrti žene je bil sam in tudi z drugimi sorodniki ni bil tesneje povezan. Zato je zanj skrbela kar predsednica uprave fundacije Nada Bogataj Kržan. Zatem ko je lani preminil, je v skladu z njegovo oporoko dedovala okoli 100.000 evrov vredno stanovanjsko hišo, ki jo zdaj prenavlja. V gorenjski prestolnici so se ob tem pojavili očitki o domnevno neetičnem in nemoralnem ravnanju Bogataj-Kržanove, saj ta na občini vodi tudi urad za družbene dejavnosti.

Hiša za skrb in pomoč Na vprašanje, ali se ji zdi, da je bila morda v tem primeru v navzkrižju interesov oziroma ravnala sporno, je Bogataj-Kržanova odgovorila nikalno. Povedala je, da jo je z bratom seznanil dobrotnik sam. Potem ko je brat ovdovel in je imel zdravstvene težave, naj bi mu stregla in pomagala na različne načine, tudi finančno. »Ne poznam zakonodaje, ki bi mi preprečevala pomagati človeku v stiski,« trdi uradnica in pravi, da je zadnjih 9 let z dobrotnikovim bratom preživljala nedelje, mu kuhala, ga vozila k zdravniku in podobno. Sprva naj bi v oporoki sicer hišo zapustil eni od sorodnic, pozneje pa je svojo voljo spremenil, ker je bil razočaran nad njenim ravnanjem. Bogataj-Kržanova zatrjuje, da ga nikoli ni napeljevala ali spodbujala, naj ji zapusti premoženje. Pač pa ji je po njenih besedah Vincenc Draksler dejal, da naj z bratom uredi, da ji bo ta zapusti hišo, sicer mu ne bo dal »nobenega denarja za priboljšek, dokler tega ne bo storil«. Predsednici uprave in neuradni bratovi skrbnici pa je še naročil, naj za brata ne skrbi iz občutka dolžnosti do dobrotnika. »Premoženje mi je zapustil, ker sem zanj skrbela in mu pomagala,« je zato prepričana Bogataj-Kržanova. V kraju, kjer stoji podedovana hiša, so sokrajani potrdili, da so jo pri pokojnem videli vsaj enkrat na mesec, do prekinitve odnosov pa naj bi zanj skrbela tudi sorodnica.