Nogometaši Olimpije in Maribora bodo drevi odigrali prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Ljubljančani bodo ob 20. uri v Stožicah začeli tekmo s finskimi prvaki Helsinki, ki premočno vodijo v državnem prvenstvu, saj imajo po 22 krogih deset točk prednosti pred zasledovalci. Pred Olimpijo je velik izziv, da doseže največji uspeh v zgodovini kluba. Doslej je to tretji krog kvalifikacij za ligo Evropa pred sedmimi leti, ko jo je izločila dunajska Austria, tudi po spornih sodniških odločitvah na škodo Ljubljančanov. Mariborčani bodo gostovali v Glasgowu na Škotskem, kjer bodo ob 20.45 na slovitem stadionu Inbrox začeli tekmo s slovitimi Rangersi, katerih zaščitni znak so bojevitost, čvrsta igra z veliko ritma in kakovost.

Brez stika s Filipom Valenčičem

Čeprav je trenutna forma Olimpije skromna, so v ljubljanskem taboru optimisti, da se lahko prebijejo v četrti, zadnji krog kvalifikacij za evropski ligo. »Takšne tekme so velik izziv in meni v veliko veselje. Upam, da tudi igralcem. Sem optimist, da lahko odigramo dobro in pridemo do ugodnega izida,« je povedal začasni trener Olimpije Aleksandar Linta. Ker je bil 15 let igralec in trener na Islandiji, dobro pozna skandinavsko miselnost.

Strokovni štab je temeljito preučil tekmeca, vendar niso vzpostavili nobenega stika s Slovencem Filipom Valenčičem, nekdanjim igralcem Olimpije, ki je član Helsinkov, kjer pa je v zadnjih tednih na stranskem tiru. Posebej so analizirali tekme Helsinkov v Evropi, kjer jih je v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil beloruski Bate Borisov, potem ko je na povratni tekmi v Helsinkih zmagal z 2:1 (na prvi je bilo 0:0).

Največji aduti Helsinkov so moštvena igra, ekipni duh, delavnost, vztrajnost, organiziranost, disciplina in igra neposredno proti golu tekmeca. Linta več o tekmecu ni hotel govoriti, čeprav so vanj z vprašanji vrtali trije posebni poročevalci iz Finske. Odvrnil jim je, da se mora bolj kot s tekmecem ukvarjati s svojo ekipo, zato ni hotel po imenu izpostaviti nobenega igralca finskega moštva. Helsinki so skozi 22 tekem finskega prvenstva ujeli uigranost in formo, medtem ko je Olimpija v povsem drugačnem položaju, časa za uigravenje pa ni. Morda bo prednost za Olimpijo vročina v Sloveniji, ki je Finci niso vajeni.

Ker je Linta prepričan, da je vzročni primer dobre igre Olimpije njena predstava proti Celju v prvem polčasu, lahko v začetni enajsterici znova pričakujemo kopico vezistov brez klasičnega napadalca. To je sicer skregano z nogometno logiko za tekmo proti tako čvrstemu tekmecu, kot bodo Helsinki. Olimpija bi morala igrati s klasičnim napadalcem skakalcem, kot je Vombergar, še posebej, ker sta na bokih prodorna Savić in Suljić, da bi ga zasipala z uporabnimi žogami. »Vsi so nared. To so tekme, na katerih želi igrati vsak, saj gre za spektakel,« je Linta ogovoril na vprašanje Dnevnika, ali je v ekipi kdo poškodovan ali užaljen.