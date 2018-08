Kratki kurz lažnih novic

Zdi se nevzdržno. Vsi lažejo. Fake news. Lažne novice niso več obrt, ampak velika industrija. Tega ne pravim jaz, ampak Donald Trump, ki si je za novinarstvo izmislil prelepo formulacijo: mediji lažnih novic. Fake news media v njegovem sočnem maternem jeziku. Tako je govoril na velikem političnem shodu, kjer je skoraj v solzah potožil, da vse, kar on naredi dobrega, mediji obrnejo v slabo. Televizija ali časopisi, razlike ni. Nič ni res. Radio, ki je najbolj klepetav medij, ga nekako ne zanima. Pa ima ameriški javni radio z njim res veliko veselje. Trump ne dela razlik. Vse meče v isti koš. Je žrtev ljudi, ki si poklicno izmišljajo laži o njem in njegovem delu. Po svetu in doma ima nekaj bednih imitatorjev, ki poskušajo s podobnimi zgodbicami uspeti v politiki, vendar nikakor ne dosegajo njegove veličine. Fake news kot center politike so njegova izvirna ideja, ki se v imitacijah hitro izkaže za slab ponaredek. Vendar ima vse skupaj globalen doseg.