Območna enota inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici je že lani poleti odprla prekrškovni postopek zoper Kemis, po letu dni pa je šestega junija letos izdala odločbo. V njej je odločila, da sta Kemis in tedanji direktor podjetja Emil Nanut kot odgovorna oseba opustila dolžno nadzorstvo. Inšpektorat Kemisu in Nanutu kršitve očita v treh točkah, obema pa je naložil opomin in precejšnjo globo, Kemisu 265.000 evrov, Nanutu pa 12.500 evrov, vendar odločba še ni pravnomočna.

Kemis in Nanut sta se pritožila Inšpektorat je zapisal, da