Brazilec Fabiano Vallim je želel s soprogom počitnikovati na Jadranu in je preko Booking.com rezerviral apartma v Zadru. A kasneje je od lastnika dobil odgovor, da ne sprejemajo homoseksualcev. »Zavrnjeni ste. Ne sprejemamo gejev. Odpovejte svojo rezervacijo. Tomislav Gospić,« se glasi sporočilo, ki ga je Brazilec prejel v poštni predal na Booking.com.

Radiolog iz Sao Paola je v odgovoru zapisal, da ga je sporočilo presenetilo in da bi moralo biti tovrstno homofobno vedenje prepovedano po vsem svetu. Dodal je, da bo v skladu z dogovorom z Booking.com ohranil rezervacijo do 30. avgusta ter izrazil upanje, da ga bo spletni ponudnik na nek način kaznoval. Brazilec je zatem dopisovanje objavil na družbenem omrežju twitter.

Really in shock about the way I was treated by a host of a Hotel in #Croatia. #Homophobia really hurts. #Homophobia@bookingcom@Croatia_hr#homophobiaincroatia#gaysincroatia@SomosLGBT@SupporterLgbt@g1mundo@Estadao@nytimesworld@CroatiaNews#LGBTRightspic.twitter.com/hI9Y2XaBrx