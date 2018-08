LeBron James morebiti ni najvplivnejši športnik vseh časov, toda v tem hipu so njegova dejanja in besede zunaj košarkarskega igrišča še kako odmevni. V svojem domačem kraju Akron v Ohiu je ustanovil Akron Public Schools, ki s sloganom Obljubljam vam gradi mrežo javnih šol, dostopnih predvsem otrokom iz revnejših družin ter mladim iz rizičnih skupin, ki hitreje zaidejo na neprava pota. LeBronove šole so podprli socialni delavci, ki so skupaj s šolskimi pedagogi izdelali šolski program, prilagojen prav tej strukturi otrok. Šolski dan je tako daljši kot v drugih šolah, da bi s tem otrokom ponudili strukturirano kakovostno izrabo časa in manj priložnosti za pohajkovanje po ulicah s tolpami. Prav tako sta učni program in način učenja prilagojena ciljni skupini učencev, ko bodo ti končali šolanje, pa bodo imeli zagotovljeno tudi učno pomoč v času študija. Za nameček je košarkar omogočil še, da vsak učenec dobi kolo, da se lahko poda na raziskovanje mesta zunaj svoje soseske. LeBron je tako z osebno naložbo izboljšal ponudbo javnih šol v svojem kraju in otrokom ponudil možnost kakovostne brezplačne izobrazbe.

Seveda ni trajalo dolgo, ko se je oglasil vedno navzoči in pametni ameriški predsednik Donald Trump. Po intervjuju na CNN, v katerem je košarkar razlagal o svojem sistemu javnih šol pa tudi o tem, da ne more le sedeti križemrok, medtem ko predsednik izrablja še šport, da razdira Ameriko, je Trump tvitnil nekaj v smislu, da je LeBron neumen in da je najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan. Naklonjenosti med LeBronom in Trumpom že nekaj časa ni več, čeprav je Trump še pred leti košarkarja v tvitih slavil kot »velikega moža«. Košarkar je v istem intervjuju na vprašanje, kaj bi rekel predsedniku, če bi mu zdaj sedel nasproti, odgovoril, da ne bi nikoli sedel s Trumpom, da pa bi želel sedeti z Obamo.

Njun javni spor pa je osebne in ideološke narave. Osebne zato, ker se je vanj vmešala še Melania, ki je stopila na LeBronovo stran. Ideološke zato, ker sta oba med najbogatejšimi Američani in imata očitno zelo različne poglede na to, kako Ameriko ponovno narediti veliko.