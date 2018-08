Začeti velja prav pri prizoriščih, saj sta se oba prostora pokazala kot akustično povsem neprimerna, pri čemer so njune specifike diametralno nasprotne: če Narodna galerija zaradi velikega odmeva osnovno zvočnost ves čas ojačuje, izenačuje in »zaliva«, tako da postaja vsaka hitra pasaža zvočno zamazana, razlike med tihim in glasnim pa se izgubljajo, viteška dvorana razgalja vsakega posameznika, v njej se zvok kar noče in noče homogenizirati. Prav zaradi tega je lahko manj verziranemu ušesu zvok naših godalcev v Narodni galeriji zvenel baržunasto ubrano in v viteški dvorani rez