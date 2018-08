Eno leto in sedem mesecev zapora je okrožna državna tožilka Nada Črnugelj predlagala za 35-letnega Viktorja Kosa, če bi priznal krivdo po obtožnici za kaznivi dejanji nasilja v družini ter preprečitev dejanja ali maščevanja uradni osebi. Toda Kos krivde ne za eno ne za drugo dejanje ni priznal. Novomeška okrožna sodnica Melita Perko je tako glavno obravnavo razpisala za konec avgusta.

Kot je bilo danes na predobravnavnem naroku mogoče razumeti obtožnico, ki jo je prebrala tožilka Črnugljeva, je brezposelni Viktor Kos skupaj z mamo živel v kraju Trstenik pri Šentrupertu. Z mamo naj bi že od leta 2010 grdo in ponižujoče ravnal, jo zmerjal, uničeval pohištvo in vpil, dokler mu ni dala denarja, med drugim tudi za drogo. Tako naj bi po prepričanju tožilstva decembra lani od mame zahteval 50 evrov za nakup marihuane. Ker mu ga ni dala, ji je zagrozil, da bo zažgal hišo. Še isti mesec se je nasilje stopnjevalo. »Ker mu ni hotela dati denarja, je z notranje strani zaklenil hišo, zlomil ključ, da mati ni mogla pobegniti, nato pa jo je zvlekel v shrambo, ji odvzel telefon, nato mu je denar v strahu vendarle izročila,« je dejala tožilka.

Ni upošteval prepovedi približevanja

Mesec pozneje je mamo spet zaprl v shrambo, pri kajenju marihuane pa ji je puhal dim v obraz in jo provociral, češ, ali je že zadeta. Februarja letos ji je, medtem ko je kuhala, s štedilnika jemal posodo, medtem pa poklical reševalce, češ da mama potrebuje psihiatrično pomoč. Ko so prispeli, so hitro ugotovili, da z mamo ni nič narobe. Le dva dni je minilo, ko se je spet spravil nad mamo, tokrat še bolj grobo. Zmerjal naj bi jo s prasico, brcnil v televizor, nato pa jo zgrabil za roke in jo pahnil iz hiše, da je padla, pri tem pa utrpela lažje poškodbe.

Aprila, ko je Viktor že imel prepoved približevanja, je prišel domov. Ko ga je mati opozorila, da bo poklicala policijo, jo je zaklenil v hišo, ključ pa odbil tako, da vrat ni mogla odkleniti. V strahu pred sinom je pobegnila skozi okno. Ko so prispeli policisti, so skozi okno videli Viktorja z nožem v roki. Ker je kazalo, da bi lahko storil samomor, so štirje možje postave na silo vstopili v hišo, nato je z nožem začel mahati proti njim. Ker se tudi potem, ko so uporabili plinski razpršilec, ni umiril, so uporabili strokovni prijem in mu nož iztrgali iz rok. Policistom naj bi se sprva upiral, nato pa so ga le obvladali. Kot je med drugim dejala tožilka, Viktor Kos trpi za disocialno osebnostno motnjo in bipolarno motnjo z epizodami manije. Zaradi tega v času obeh kaznivih dejanj ni bil sposoben razumeti pomena svojih dejanj in jih imeti pod nadzorom oziroma je bila ta sposobnost bistveno zmanjšana.