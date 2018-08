Janoš Kern, Imago Sloveniae: Mi smo degustacija vrhunske umetnosti

Janoša Kerna je pri njegovih kariernih odločitvah vedno usmerjala glasba, pa naj bo to vodenje legendarne diskoteke Turist ali kluba Central, ki jima je posvetil četrt stoletja, ali ustanove Imago Sloveniae, na čelu katere je že 15 let. Imago Sloveniae danes velja za enega največjih nevladnih kulturnih projektov v Sloveniji. Lani so organizirali več kot sto kulturnih dogodkov, na katerih se je zvrstilo 807 glasbenikov iz 31 držav, po vprašanju, kateri so mu bili najbolj pri srcu, pa Kern noče izpostavljati nobenega, »ker spoštujem vse, ki nastopajo pri nas«.