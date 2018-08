Po 14 mesecih premora se je na televizijo AMC vrnil Better Call Saul. Spin off serije Kriva pota, ki je stopil v četrto sezono, potrjena pa je tudi peta, je iz sezone v sezono boljši, vedno bolj pa se približujemo tudi trenutku, ko bo pogojno etičen odvetnik Jimmy McGill postal prevarantski Saul Goodman. Avtor obeh serij Vince Gilligan se tega ne veseli. »To je tragedija, nobene druge besede ni za to,« je povedal za Guardian in dejal, da si je Better Call Saul zamislil kot serijo o Jimmyju McGillu, ki se zelo hitro spremeni v Saula Goodmana. V prvi sezoni pa so ugotovili, da ima odvetnik v sebi veliko več zgodbe, bolj kot Saula Goodmana pa so scenaristi vzljubili tudi Jimmyja McGilla ter zato začeli odlašati z njegovo spreobrnitvijo. Ko bo odšel Jimmy, bo odšla tudi Rhea Seehorn, ki igra Kim, njegovo veliko ljubezen. »Bojimo se dneva, ko se bo to zgodilo, ker je to glavni razlog, zakaj Kim Wexler kasneje ne vidimo več. Morda ji Saul Goodman ni tako všeč, morda se ji bo zgodilo nekaj groznega. Prihodnosti se bojimo toliko kot oboževalci, a moramo naprej.«

S spreminjanjem Jimmyja v Saula se vse bolj približujemo tudi seriji Kriva pota in njenim likom, vključno z Walterjem Whitom. Četrta sezona bo, kot v pogovorih z mediji napovedujeta Bob Oderkink, ki igra Saula, in Gilligan, bolj zapletena, imela bo hitrejši tempo, po drugi strani pa je prišel čas za srečanje z liki, ki smo jih spoznali v Krivih potih, ter celo liki iz Krivih pot, ki jih sploh nismo spoznali, smo pa o njih slišali govoriti druge like. Kako bo Gilligan pojasnil Jimmyjevo drugo ženo, ki jo Saul omeni v Krivih potih, čeprav v Better Call Saul nima še niti prve žene, pa je vprašanje, s katerim se ubada tudi Gilligan sam. »Svojo drugo ženo sem ujel pri varanju s svojim očimom,« je namreč navrgel Saul v Krivih potih, ko se Gilliganu ni niti sanjalo, da bo o njem delal spin off. »Zaradi takšnih stavkov bi se najraje vrnil v preteklost s časovnim strojem in se brcnil v zadnjico, ker sem jih napisal,« pravi danes.