Na kraju so policisti ugotovili, da gre za pet oseb, članov nevladne organizacije, ki so želeli opravljati meritve temperature v tovornih vozilih za prevoz živine. Ker so ovirali promet, so jih policisti večkrat opozorili.

Toda ko so prihajala nova tovorna vozila z živino, so osebe ponovno hodile po cesti in kršile predpise. Zaradi kršitev so bili 46-letni državljanki Nemčije, 50-letni državljanki Nizozemske, 62-letnemu državljanu Nemčije in 41-letnemu državljanu Romunije, ki prebiva v Avstriji, izdani plačilni nalogi. O dogajanju so policisti obvestili tudi veterinarsko inšpekcijo. Dogajanje se je kljub izrečenim globam zaključilo mirno.