Medtem ko sirski begunec Ahmad Šamieh po številnih kolobocijah na sodiščih in političnem parketu po skoraj dveh letih in pol še vedno ne ve niti, katera država bo obravnavala njegovo prošnjo za azil, je bila sreča bolj naklonjena vsaj nekaterim drugim prosilcem za azil. Mednarodno zaščito sta namreč dobili begunka iz Somalije Firdews in njena skoraj dveletna hči Sabreen, ki je bila rojena v Sloveniji. Spomnimo, oktobra 2016 so prebivalci Rateč pred tamkajšnjo restavracijo Uh pomagali Firdews, ko je bila tik pred porodom in je nato na travniku že začela rojevati. Prihiteli so reševalci in jo odpeljali v bolnišnico na Jesenicah, kjer se je rodila njena hči.

Medtem ko naj bi države Evropske unije o prošnjah za azil odločile v pol leta, sta morali tudi onidve skozi dolgotrajen proces, kajti na azil sta čakali več kot leto in devet mesecev. V tem času sta se počasi vključevali v družbo in se začeli učiti slovenščino. Deklica, ki je med čakanjem na azil shodila in spregovorila, je začela hoditi v vrtec, mamo pa je večkrat spremljala pri različnih dejavnostih, kot je sodelovanje v rokodelski skupini No-border craft (obrt brez meja, op. a.), v kateri begunke skupaj z domačinkami ustvarjajo umetnine iz raznih vrst tkanine, na primer zapestnice, torbice, lutke…