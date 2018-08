Amazon bi moral zaradi določil zakona za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma tehnično prilagoditi svojo spletno stran, da bi na njej lahko svoje izdelke ponujala tudi slovenska podjetja. Takšna rešitev bi Amazonu povzročila dodatne stroške, za prilagoditev pa bi potrebovali več kot leto dni, so pojasnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kot so zapisali, ministrstvo in urad za preprečevanje pranja denarja intenzivno sodelujeta s predstavniki Amazona in Evropske komisije. Državni sekretar Aleš Cantarutti je dejal, da se na ministrstvu zavedajo pomena novih prodajnih kanalov za slovenska mala in srednje velika podjetja.

Predstavniki Amazona so konec maja obiskali Slovenijo, predstavniki ministrstva in urada pa so jim predstavili veljavno slovensko zakonodajo in vse nadaljnje aktivnosti v smeri sprostitve poslovanja slovenskih podjetij preko spletne trgovine Amazon Europe.

Kot eno izmed rešitev je državni sekretar omenil možnost za uskladitev ustreznih sprememb zakonske podlage, ki je načrtovana za letošnje leto in bi lahko odpravila nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem določenih zakonskih določil s strani Amazona. Dodal je, da je želja vseh, da poslovanje na Amazon Europe slovenskim podjetjem omogočijo še letos.