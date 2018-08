Delavnice imajo naslednji scenarij. Prvih nekaj dni se mladi spoznavajo, premlevajo in zbirajo ideje o filmih, ki bi jih radi posneli. Pri tem jim pomagajo mentorji iz lokalnega okolja in tujine, ki so z njimi tudi pri vseh naslednjih korakih. »Tovrstna delavnica bi lahko delovala kjerkoli,« je poudaril vodja Luksuz produkcije Tom Gomizelj, »saj je sam potek tak, da poskušamo skozi zgodbe lokalnih ljudi osvetljevati širše probleme v družbi.«

Ko so skupine s skupnimi filmskimi idejami oblikovane, se začne pravo delo. Udeleženci morajo sedaj stopiti v stik z osebami, ki bi v filmih lahko nastopale – do njih pridejo s pomočjo namigov lokalnih udeležencev in mentorjev. Premisliti morajo svojo idejo in pričeti s snemanjem, da vidijo, kam jih ta ideja lahko pripelje. Na dnevnih jutranjih sestankih z mentorji in ostalimi udeleženci delijo svoje pomisleke in probleme, ki se pojavljajo ob delu, zvečer pa z ogledi filmov sodelujočih urijo svoj filmski pogled.

Mentorji jih tekom desetih dni ustvarjanja vodijo do zadnjega večera, ko na zaključni projekciji vsaka skupina prikaže zaključeno celoto kratkega filma. »Ko po desetih dneh film zaključiš in ga pokažeš pred vsemi, je to zelo posebna izkušnja, ki je veliko vredna,« je pojasnil eden izmed mentorjev režiser Igor Bezinović, ki je z Luksuz produkcijo začel sodelovati leta 2013, ko je na takratni delavnici predstavljal enega izmed svojih dokumentarnih filmov.

Mentorska skupina z mnogoterimi pogledi »Učenje na delavnici je medvrstniško, medgeneracijsko, skupine pa so sestavljene iz udeležencev iz različnih krajev, z različnimi predznanji in pogledi, zato je že sam proces sodelovanja v skupini zelo pomemben,« je povedal Gomizelj. Raznolika je tudi mentorska skupina, kar udeležencem nudi različne poglede na njihov film, tematiko in smeri, ki jih med ustvarjanjem lahko uberejo. Pri prvi delavnici je bil kot mentor prisoten režiser Boris Petković, hitro pa so se mu pridružili še priznani srbski režiser Želimir Žilnik, režiserja Marko Cvejić in Igor Bezinović, direktor fotografije Jure Černec ter montažerja Nemanja Babić in Bob Milošević. Kot je pojasnil Gomizelj, se za dan ali dva pridružijo tudi drugi gostujoči mentorji, velik del stalne ekipe pa se je z delavnicami srečal še v svojih študentskih letih. »Vmes so postali profesionalci in tudi mentorji, veseli smo, da jih je vedno več, skozi skupno delo pa smo postali tudi dobri prijatelji,« je dodal Gomizelj. Tudi širše gledano je vzdušje delavnice prijateljsko, sproščeno, neformalno in predvsem praktično ter zelo produktivno. Za udeležbo mladi ne potrebujejo posebne filmske izobrazbe ali izkušenj – vsakoletno se zberejo posamezniki, ki se filma učijo na akademijah, tisti, ki že imajo nekaj manjših ali večjih izkušenj in tisti, ki jih film preprosto zanima in bi se v njem radi preizkusili tudi sami. Veliko je tudi povratnikov, ki se na delavnice vračajo že od samega začetka. Bezinović meni, da ravno sproščeni odnosi delavnico delajo zelo drugačno od ostalih po svetu. »Atmosfera je zelo družinska, vse bolj temelji na medosebnih in ne toliko profesionalnih odnosih, kar je ena velikih prednosti,« je pojasnil.

Velik del filmov potuje po filmskih festivalih Poseben in značilen je tudi proces, skozi katerega se udeleženci prebijajo med ustvarjanjem svojih filmov. Na filmih namreč začnejo delati brez vnaprej pripravljenih scenarijev in podrobnih načrtov, kar tlakuje zelo kreativno, burno in težko pot, polno izzivov. Mentor in režiser Marko Cvejić sam proces ustvarjanja filma vidi kot nekaj bistvenega. »Najbolj pomembno je, da udeleženci dobijo občutek, da lahko v tem kratkem času nekaj, kar so prinesli kot idejo oziroma občutek, prenesejo na ekran. Ne glede na to, če so filmi dobri ali slabi, mladi dobijo občutek, kaj pomeni nekaj nematerialnega pretočiti v materialno,« je pojasnil. Ko je delavnice konec, ustvarjeni filmi ne počivajo. Veliko se jih uvrsti v programe raznih filmskih festivalov doma in v tujini, letos bodo štirje filmi Luksuz produkcije predvajani na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, pregled filmov, ki so bili ustvarjeni na letošnji delavnici, pa bo predstavljen tudi na bližajočem se mednarodnem festivalu kratkega filma Fekk društva Kraken v Ljubljani.