»Špansko letalo eurofighter, nameščeno v Litvi, je izstrelilo raketo, ki ni povzročila škode,« so zapisali na španskem ministrstvu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Incident se je zgodil v torek popoldne nad območjem jugozahodne Estonije, kjer so vaje dovoljene, so navedli. »Raketa zrak-zrak ni zadela nobenega letala,« so še izpostavili.

Raketa tipa Amraam z 10 kilogrami eksploziva ima sicer vgrajen sistem, da se v primerih tovrstnih incidentov raketa samouniči. Vendar pa bi lahko kljub temu pristala na tleh. Estonska vojska jo z več helikopterji še vedno išče. Estonski mediji sicer poročajo, da je v torek popoldne močno počilo, kar naj bi nakazovalo, da je raketa uničena.

Estonski premier je na facebooku incident označil za obžalovanja vrednega. »Hvala Bogu, da ni bilo človeških žrtev,« je poudaril. »Prepričan sem, da bodo estonske obrambne sile v sodelovanju z našimi zavezniki identificirale vse okoliščine dogodka in storile vse, da se kaj takšnega ne ponovi,« je še dejal.

Tudi špansko obrambno ministrstvo je uvedlo preiskavo, da bi ugotovili natančen vzrok incidenta.

Do konca preiskave bodo španska letala ostala na tleh, njihove naloge pa bodo prevzela portugalska, so sporočili z estonskega obrambnega ministrstva, kot navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na španskem ministrstvu pa so pojasnili, da sta bili dve španski letali eurofighter s še dvema francoskima letala mirage 2000 na skupni vaji. Po incidentu so se letala vrnila v letalsko bazo v Siauliaiju na severu Litve, kjer so nameščena. Njihova naloga je nadzor zračnega prostora baltskih držav, saj te nimajo svojih vojaških letal.