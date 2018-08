Snežno bel svetilnik na rtu Marlera blizu Ližnjana v Istri s svetlobnimi signali že skoraj 140 let ribičem in pomorščakom kaže pravo pot. Obkrožajo ga surova obala, nemirno morje in delfini v njem. Ponuja izjemen razgled in samoto. Do prvega soseda vodijo štirje kilometri poti. Hišo nekdanjega svetilničarja lahko najamete za 4500 evrov na teden, a ne trudite se preveč z rezervacijo, saj je zasedena vse tja do zime. Le malo nižje na skrajnem robu istrskega polotoka na majhni čeri sveti svetilnik Porer. Petintrideset metrov visok stolp, pritlična stavba, majhen otoček, ki ga lahk