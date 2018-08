Izvršni direktor formule 1 Chase Carey je med premorom tekmovanja, ko ima formula 1 poletne počitnice do konca avgusta, razkril zamisel, da bi v elitno avtomobilistično tekmovanje privabili tudi mlajšega Schumacherja.

»To bi bila seveda izjemna zgodba. Michael Schumacher ima kot rekorder na številnih področjih za vselej mesto med največjimi v formuli 1. Je prava ikona našega športa in bo ta status obdržal za vedno,« je dejal v pogovoru za nemški časnik Bild am Sonntag. Zavzel se je za to, da bi njegovemu sinu zaradi slavnega priimka olajšali pot v formulo 1.

»Mislim, da bi morali mladim dirkačem olajšati prodor v formulo 1. Če bi v tem tekmovanju nastopil tudi Mick Schumacher, bi bila to seveda izjemna zgodba. Osvojil bi srca številnih navijačev, ki bi se jih njegovi nastopi zanesljivo globoko dotaknili,« še razmišlja Carey.

Američan Carey je januarja lani prevzel mesto glavnega operativca v formuli 1, po uradni funkciji je izvršni direktor. Do sprememb je prišlo potem, ko je večinski delež formule 1 kupilo podjetje Liberty Media, novo vodstvo pa je hitro po slovesu Ecclestona napovedalo spremembe in modernizacijo, saj so ugotovili, da je staro vodstvo zaspalo na desetletjih stare slave in ni šlo v korak s časom, zaradi česar je formula 1 izgubila delež mlajših gledalcev in navijačev.

Mick Schumacher pa gre počasi po stopinjah svojega očeta. Nedavno je 19-letnik dobil prvo dirko v konkurenci formule 3, zmagati pa mu je uspelo prav na prizorišču, kjer se je zelo odlikoval njegov oče, belgijskem Spa-Francorchampsu. A strokovnjaki na tem področju opozarjajo, da Micka vseeno čaka še dolga pot do morebitne selitve v formulo 1.

Nekdanji sedemkratni svetovni prvak Michael Schumacher se je konec decembra 2013 hudo ponesrečil med smučanjem v Franciji. Po dolgotrajnem okrevanju v bolnišnici zaradi poškodb glave je od septembra 2014 zdaj 49-letni nekdanji najboljši voznik na svetu v domači oskrbi, a njegovo zdravstveno stanje je ena najbolje varovanih skrivnosti v športnem svetu, saj njegova družina preprečuje kakršnokoli uhajanje informacij.