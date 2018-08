Grozovit potres je indonezijski otok, ki leži na t. i. ognjenem obroču, stresel v nedeljo in se zapisal v deseterico najmočnejših potresov v državi, kjer se tla sicer zatresejo precej pogosto. Dosegel je magnitudo 6,9, vzel pa številne domove in življenja. Nekateri predeli otoka, ki meri 4700 kvadratnih metrov, so popolnoma uničeni. Evakuirali so več kot 70.000 oseb, uničenih je bilo več deset tisoč hiš. »V nekaterih vaseh, ki smo jih obiskali, je uničenje skoraj stoodstotno. Vse hiše so porušene, ceste so uničene in mostovi podrti,« so povedali na indonezijskem Rdečem križu.

Na prostem v noči iz nedelje na ponedeljek niso prespali – če so uspeli zatisniti oko – samo tisti, ki so ostali brez strehe nad glavo, temveč tudi tisti, ki so se bali novih potresov. Potres so čutili tudi na priljubljeni turistični destinaciji, otoku Bali, kjer so sunki poškodovali mednarodno letališče Ngurah Rai, a je to vseeno obratovalo.

Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega urada 18 kilometrov severozahodno od Lomboka, deset kilometrov globoko pod zemeljsko površino. Tla so se tresla še v ponedeljek, prvemu potresu pa sta že v nedeljo sledila dva popotresna sunka, najmočnejši z magnitudo 5,4. Turist Luke Turner je za BBC povedal, da so v dveh dneh doživeli skupno kar 14 popotresnih sunkov. »Že štiri dni nismo spali, ljudje so tako zelo prestrašeni. To je bila res nočna mora,« je še dodal.

Začasna bivališča kar ob cestah

V največjem mestu na otoku Mataram in v nekaj drugih krajih so poškodovane oskrbovali kar pred porušeno bolnišnico. Kmetje se po večini nočejo preveč oddaljiti od svojih domov, saj je tam ostala živina, ki zanje predstavlja vir prihodkov. Začasna bivališča so postavljena kar ob robu cest in riževih polj. Reševalne službe so sporočile, da je prioriteta ustvarjanje zatočišč za prebivalce otoka, od katerih so sicer mnogi preveč prestrašeni, da bi se vrnili v svoje domove – če so imeli srečo in ti še stojijo. V najhuje prizadetih območjih je bila prekinjena dobava z električno energijo, tudi telekomunikacijska omrežja ne delujejo.

Ob katastrofi se je pokazalo, da primanjkuje zdravniškega osebja in osnovnih potrebščin, na kar so opozorile lokalne oblasti. Na prizadeta območja je indonezijska vojska poslala transportna letala hercules, ki so tja pripeljala zaloge hrane, vode, šotorov, odej in zdravil. Delo reševalcev so oteževale predvsem uničene ceste in neustreznost vozil in opreme. Morebitne preživele so iskali v ruševinah hiš, mošej in šol.